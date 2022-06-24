Son dakika haber: Kıyıköy Belediyesinde 'rüşvet' iddiasına ilişkin dava başladı

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar eski Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ile tutuksuz sanıklar M.E, B.Y, M.T.Y ve F.K katıldı.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, iddianamenin özeti okundu.

Sanık Ender Sevinç, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kimseden rüşvet istemediğini ve almadığını iddia eden Sevinç, husumet besleyen kişilerin iftirasına maruz kaldığını ileri sürdü.

Bölgede ikinci bir şube açmak isteyen bir marketten belediyeye bilgisayar bağışlamasını talep ettiklerini söyleyen Sevinç, "Sadece market yetkilileri ikinci bir şube için belediyeye geldiğinde dizüstü bilgisayar bağışında bulunmalarını istedim. Başka kimseden ne bir rüşvet ne de başka bir ad altında para talep ettim." dedi.

Belediye işlemlerinde imar yasasına göre ceza kestiği herkesin kendisinden rüşvet istediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sevinç, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T. de bilgisayar dükkanı olduğunu, hesabına para yatıran kişilerin belediyeye bilgisayar bağışında bulunan kişiler olduğunu öne sürdü.

Sanık Tolga Ö. ise belediye iş ve işlemlerinde hiçbir görev ve yetkisinin bulunmadığını ileri sürerek, esnaf olduğunu hesabına yatan paraların ticari faaliyet nedeniyle yattığını söyledi.

Avukatların savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı Mustafa Oruç, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği belirtilen iddianamede, vatandaşların beldedeki nalbur Tolga Ö'nün dükkanına olan belediye borcunun kapatılması ve Cem T'nin dükkanından da bilgisayar alınarak belediyeye bağış yapılması, iddialar arasında yer alıyor.