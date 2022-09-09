Son dakika haber: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 ayda 983 anjiyo yapıldı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yılın 8 aylık döneminde 983 anjiyo gerçekleştirildiği bildirildi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yılın 8 aylık döneminde 983 anjiyo gerçekleştirildiği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Kırşehir ve ilçelerinin yanı sıra Nevşehir'in Hacıbektaş ve Kozaklı, Aksaray'ın Sarıyahşi, Ortaköy ve Evren ile Yozgat'ın Yerköy ilçelerinden hastalara hizmet verildiği belirtildi. Kardiyoloji servisinin 2022 yılında yoğun çalışma yaptığı vurgulanan açıklamada, yılın ocak-ağustos döneminde kalp krizi geçiren 983 hastanın yapılan anjiyo sayesinde sağlığına kavuştuğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Araştırma Kırşehir Nevşehir Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

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