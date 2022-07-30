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Son dakika haber | Kırşehir'de jandarma KADES'i tanıttı

Son dakika haber | Kırşehir'de jandarma KADES'i tanıttı

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir'de jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

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Kırşehir'de jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler KADES ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, Kaman ilçesi Savcılıbüyükoba köyünde, mevsimlik tarım işçisi kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Çalışmada, KADES broşürü dağıtıldı, kadınların telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen faaliyette, çocuklarla doğum günü pastası kesilerek, kutlama yapıldı, hediyeler dağıtıldı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Jandarma KADES Güncel Haberler Son Dakika

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