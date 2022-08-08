Son dakika haber | Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü Son dakika haber: Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti. Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki maden ocağı yakınında elektrik direğinde çalışma yapan Uygur T, henüz belirlenemeyen nedenle direkten düştü. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Uygur T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Güncel AA / Abdullah Yıldız Kırşehir Uygur Güncel Haberler Son Dakika

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