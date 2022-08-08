Haber : Son dakika haber | Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

Son dakika haber: Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki maden ocağı yakınında elektrik direğinde çalışma yapan Uygur T, henüz belirlenemeyen nedenle direkten düştü.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Uygur T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir Uygur Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title