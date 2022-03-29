Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Kırşehir'de, doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken vefat eden bir hastanın yakınlarının darbettiği Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanları Ahi Polis Merkezi'ne şikayet başvurusu yaptı.

Şikayetin ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında 2 hasta yakını "Kamu görevlisine karşı yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alındı.

Ahi Polis Merkezi'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken vefat eden bir hastanın yakınlarının saldırısı sonucu doktor sağlık çalışanları hafif yaralanmıştı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Polis Merkezi, Araştırma, Kırşehir, Güncel, Haberler

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