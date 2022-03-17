Son dakika haber! Kırşehir'de deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Kırşehir'de, deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ( Afad ) yapılan yazılı açıklamada, 2022 Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir Jandarma Komutanlığında çalışma yapıldığı belirtildi.
Afet farkındalık eğitiminin ardından deprem anı uygulamaları, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında çadır kurma faaliyetinin de yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, afet farkındalık eğitimleri ve tatbikat faaliyetlerinde AFAD Gönüllük Sistemi, AFAD Acil Mobil Uygulaması ve doğal afet sigortaları konularında bilgi verildiği kaydedildi.
AA / Abdullah Yıldız - Güncel