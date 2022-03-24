Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Tarih boyunca vatan toprağını, bayrağını ve milletini korumak için binlerce şehit verildiğini belirten Bilgin, şehit ve gaziler sayesinde herkesin rahat nefes alabildiğini belirtti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini aktaran Bilgin, şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, Piyade, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title