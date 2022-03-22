Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Lüleburgaz ilçesinde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyünde M.A. ve H.D. zirai ilaç deposunda kaynak makinesi ile demir kaynattıkları esnada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışırken yaralanan M.A. ve H.D. 112 Acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Lüleburgaz, Yangın, İlaç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title