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Son dakika haber | Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Son dakika haber | Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Kırklareli'nde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ş.Ö'nün ekonomik durumu kötü veya paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığı nakit para verdiğini, karşılığında çek, senet imzalatıp bu senetleri korku, cebir, şiddet yoluyla tahsil ettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

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