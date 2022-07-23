Son dakika haber... Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Son dakika haber... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi General Ferhat Akat Caddesi'nde bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Market çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürdü.
Yangında markette maddi hasar meydana geldi.
AA / Çınar Türkmen - Güncel