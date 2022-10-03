Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici'de bölgede incelemede bulundu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel