Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Güncel Haberler

Son dakika haber | Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title