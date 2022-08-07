Son dakika haber | Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Son dakika haberler... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesinde Özgür Güneri'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tümü evi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Özgün Tiran Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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