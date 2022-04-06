Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Kuran yönetimindeki 35 V 0398 plakalı otomobil, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Özgün Tiran - Güncel

Münir Karaloğlu, Kuran-ı Kerim, Kırklareli, Akaryakıt, Güncel, Haberler

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