Son dakika haber: Kırklareli'nde 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Son dakika haber: Kırklareli'nde 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Son dakika haber: Kırklareli'nde 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otogardan çıkış yapan A.Y. idaresindeki bir yolcu otobüsü, park halindeyken çarptığı ve içerisinde S.E'nin bulunduğu otomobili bir süre sürükledi.

Sürüklenen otomobil yol kenarında bekleyen S.B'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar S.B. ve S.E, sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Kaza, Vize, Güncel, Haberler

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