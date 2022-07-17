Son dakika haber: Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde jandarma ekipleri ve Hudut Birliklerince düzenlenen ortak operasyonda ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 123 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 6 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri ve Hudut Birliklerince düzenlenen ortak operasyonda ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 123 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 6 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Bulgaristan sınır hattında İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü koordinesinde Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hudut Birliklerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan organizatörlerin tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Kofçaz Göçmen Güncel Haberler Son Dakika

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