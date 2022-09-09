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Son dakika haber... Kırklareli merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haber... Kırklareli merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 29 mayıs tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden N.Ü, telefonla aranarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce çeşitli bahanelerle 410 bin lira dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

Yaklaşık 4 ay süren teknik takip sonucu İstanbul'da yakalanan şüpheli H.A, Ş.Y.E, D.A, S.M.K ve L.A. işlemleri için Babaeski Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

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