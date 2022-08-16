Son dakika haber | Kırım'da ikinci patlama Son dakika haberleri... Ukrayna'nın enerji kurumu Energoatom, Kırım'da patlama meydana geldiğini duyurdu. Ukrayna'nın enerji kurumu Energoatom, Kırım'da patlama meydana geldiğini duyurdu. Rus medyası, patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunan Canköy'de patlama meydana geldi. Ukrayna'nın enerji kurumu Energoatom'dan yapılan açıklamada, '16 Ağustos sabahı Kıırm'ın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi' denildi. Rus medyası ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ukrayna Kırım Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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