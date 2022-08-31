Son dakika haber! Kırıkkale'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddiasıyla yakalanan D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ali Ö, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlı D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün kent merkezinde yakalanmıştı. Ali Ö'nün, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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