Son dakika haber... Kırıkkale'de veteriner kliniğine sardırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Kırıkkale'de özel bir veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'de özel bir veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan özel bir veteriner kliniğindeki köpeğin yoldan geçen B.P'ye havlaması üzerine klinik görevlileri ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Çevredeki esnafın da araya girmesiyle bölgeden uzaklaşan B.P, bir süre sonra iş yerinin önüne gelerek elindeki cam şişeyle kliniğe saldırdı. Olayda iş yerinin camı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen B.P'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Atatürk Bulvarı Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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