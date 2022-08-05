Son dakika haber | Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi: Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada F.M'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan materyaller ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Muhammet Fatih Gökmen Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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