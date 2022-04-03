Son dakika haber! Kırıkkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberler: Kırıkkale'de hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Nurettin Öztürk idaresindeki 06 KA 9874 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Şengül ve Nazik Öztürk, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel