Son dakika haber! Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

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Son dakika haber! Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haber! Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dursun Durkan idaresindeki 06 GZF 79 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi 1883. Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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