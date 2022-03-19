Son dakika haber... KIRIKKALE'DE POLİSLERDEN İŞARET DİLİYLE 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'

YAHŞİHAN, KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, işaret dili eğitimi alan polisler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ' Çanakkale Türküsünü işaret diliyle ifade etti.

İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve polisler, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmek amacıyla işaret dili eğitimi aldı. Çelik ve polisler, eğitimin ardından çektikleri kliple Çanakkale Türküsünü anlatmaya çalıştı. Açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürü Çelik, Hayatın her kesimini engelli bireylerle paylaşmak zorundayız. İşitme engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmak için personele yönelik işaret dili kursu düzenledik. Amacımız, engelli vatandaşlarımıza bir yönüyle yardımcı olabilmek, onlarla hayatı paylaşabilmekti. İlerleyen tarihlerde tüm personelin işaret dili kursu alması için girişimlerde bulunacağız. Bu kapsamda da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla işaret diliyle böyle bir klip hazırladık dedi.