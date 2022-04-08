Son dakika haber | Kırıkkale'de polisler şehitliği ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce personelince, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu ve programa katılan emniyet mensupları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve jandarma personeli de katıldı.

Cuma namazından önce de Nur Camisi ve Külliyesi'nde şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.

Polisler namazın ardından vatandaşlara lokum ikram etti.