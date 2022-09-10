Son dakika haber: KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri polis 5 kişi, tedavi altına alındı. Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri polis 5 kişi, tedavi altına alındı. Polis memuru H.P. (28) idaresindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında B.K'nin kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı. H.P'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.P. ile H.A, T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan bulvar, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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