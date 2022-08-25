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Son dakika haber! Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

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Son dakika haber! Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Zafer Caddesi'nde İ.D. ile V.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tüfekle V.İ'ye ateş ederek, olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan V.İ, olay yerinden geçen taksiyle Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Münir Karaloğlu Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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