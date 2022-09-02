Son dakika haber: Kırıkkale'de ambulansla otomobil çarpıştı, 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Kırıkkale'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı. Kırıkkale'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı. Hasta ihbarına giden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ait E.Ö'nün kullandığı 71 AAC 214 plakalı ambulansla H.C. idaresindeki 06 YA 5145 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi 1532. Sokak'ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle sağlık görevlileri E.N.K. ve U.S. yaralandı. Hayati tehlikelileri bulunmayan yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen 112 Acil Çağrı Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Kırıkkale'de ambulansla otomobil çarpıştı, 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.