Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haberler... Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

H.L. idaresindeki 06 AAD 48 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.D'nin kullandığı 40 KK 676 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 AAD 48 plakalı otomobil, park halindeki 06 DS 1489 plakalı tankere çarptı.

Kazada yaralanan H.L, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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