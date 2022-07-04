Son dakika haber: Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberler... Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
H.L. idaresindeki 06 AAD 48 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.D'nin kullandığı 40 KK 676 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 AAD 48 plakalı otomobil, park halindeki 06 DS 1489 plakalı tankere çarptı.
Kazada yaralanan H.L, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel