Son dakika haber! Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı; 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi (4) - Haberler

ANTALYA (DHA) - Afad'DAN AÇIKLAMA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ), yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimyasal madde kaynaklı olduğu değerlendirilen bir KBRN olayı gerçekleşmiştir. SAKOM'dan alınan bilgilere göre; olayda 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 9 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden bir KBRN ekibi ile 6 ambulans ve 2 UMKE timi görevlendirilmiş olup AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bölgede dekontaminasyon işlemi yapılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel