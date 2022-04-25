Son dakika haberleri... Kilit Operasyonu'nda 56 terörist etkisiz hale getirildi

Kilit Operasyonu'nda 56 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasından 'Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti. Akar, "'Pençe- Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Bakan Akar, dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne gitti. 'Pençe- Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Zap'a sadece 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri'nde sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, birliklerin komutanları ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Mehmetçiğin bugüne kadar önemli işler yaptığını aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Bir süre bölgede araziyi de inceleyen Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı da kutladıktan sonra sınırın sıfır noktasından ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel