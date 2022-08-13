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Son dakika haberi: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

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Son dakika haberi: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Piyade Güncel Haberler Son Dakika

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