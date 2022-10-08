Son dakika haber: Kilis'teki terör operasyonunda 2 tutuklama Güncel Haberler Son dakika haber... KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olan 3 kişi ile PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı. KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olan 3 kişi ile PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı. DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen 2 kişi, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 3 kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldıkları şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK/KCK propagandası şüphelisi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel PKK Güncel Haberler Son Dakika

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