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Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı.

Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı.

Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

Son dakika! Bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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