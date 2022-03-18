Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı - Haberler

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Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı

AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinin kullanıldığı Çanakkale şehitlerini anlatan klip ANKARA - Cumhuriyet Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Çanakkale Zaferi' temalı...

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinin kullanıldığı Çanakkale şehitlerini anlatan klip ANKARA - Cumhuriyet Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Çanakkale Zaferi' temalı video klip paylaştı.

Klip, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımıyla "Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak..." #ÇanakkaleGeçilmez" notuyla paylaştı.

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü paylaşımı

AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Haberler

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