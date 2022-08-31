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Son dakika haber: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı.

Güncel Haberler

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Elektrikte Yeni Bir Zammı Aklından Bile Geçirme. Milletin Ekmeği Yok. Anlıyor Musun, Harcanacak Bir Şey Kalmadı.

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elektriğe zam yapmaması konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş, yok!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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