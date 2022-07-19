Son dakika haber | Kılıçdaroğlu Danıştay'ın Kararını Değerlendirdi: "İktidar Olduğumuzda 24 Saat İçinde İstanbul Sözleşmesi'ni Tekrar Yürürlüğe Koyacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali talebini reddetmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, ilk bir hafta, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı çağrının ardından, KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin soruya, "O mesele bitti arkadaşlar. Bu ülkenin daha önemli sorunları var onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" yanıtını verdi.

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali istemini reddetmesine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiri ile, ilk bir hafta hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

ANKA / Güncel