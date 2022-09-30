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Son dakika haber | Kılıçdaroğlu: "Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar...

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Son dakika haber | Kılıçdaroğlu: 'Af Konusunda Titizlikle Yönetilmiş Bir Düzenlemeyi İktidar ile Konuşmaya Hazırız. Ancak Bu Af; Terör, Taciz, Tecavüz ve Benzeri Suçlar...

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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