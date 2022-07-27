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Son dakika haber! Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Keşan'da polis ekiplerinin uygulamasında yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

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Keşan'da polis ekiplerinin uygulamasında yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüpheli Ö.D'yi durdurdu.

Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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