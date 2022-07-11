Son dakika haber! Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi: Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Keşan ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Yenimescit Mahallesi'nde şüpheli O.K'yı durdurdu. Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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