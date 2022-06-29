Son dakika haber | Keşan'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı Bir son dakika haberine göre Keşan ilçesinde annesini tehdit ettiği iddiasıyla götürüldüğü polis merkezinde hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Keşan ilçesinde annesini tehdit ettiği iddiasıyla götürüldüğü polis merkezinde hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi'nde oğlu M.Ç'nin kendisine hakaret ve tehdit ettiğini iddia eden anne M.Ç polise başvurdu. Polis merkezine götürülen M.Ç'nin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / İlker Gürel - Güncel Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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