Son dakika haber: Keşan'da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: Keşan'da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Son dakika haber: Keşan'da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Keşan'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Keşan'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.T, cep telefonunun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler M.G ve N.H'yi telefonla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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