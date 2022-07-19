Son dakika haber: Keşan'da cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi tutuklandı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Son dakika haberler: Keşan'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Keşan'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.T, cep telefonunun çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler M.G ve N.H'yi telefonla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel