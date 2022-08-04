Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı Son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 4 teröristin yakalandığı bildirildi. Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 4 teröristin yakalandığı bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice kenti kırsalında DEAŞ mensuplarına operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon kapsamında kentin güneyindeki Zap nahiyesi yakınlarında, 4 teröristin gözaltına alındığı ifade edildi. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. Güncel AA / Ali Makram Ghareeb Kerkük Irak Güncel Haberler Son Dakika

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