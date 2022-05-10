Son dakika haber... Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Irak güvenlik güçleri tarafından Kerkük kent merkezinde bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu ikisi kadın 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, kendilerine gelen ihbarı değerlendiren emniyet güçleri kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi.

Baskın sonucu 2'si kadın 3 teröristin yakalandığı kaydedilen açıklamada, teröristlerin kentteki polis ve askerler hakkında DEAŞ'a bilgi aktardıkları ifade edildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.