Son dakika haber | Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinin Sergaran beldesi yakınlarında başlatılan terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bölgenin güvenliğini sağlayan Irak ordusu tarafından Sergaran beldesi yakınlarında terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Bölgedeki Grav Tepesi ve çevresindeki vadilerde terör örgütü mensuplarının saklandığı aktarılan açıklamada, operasyonun sürdüğü ifade edildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.