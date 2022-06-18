Son dakika haber: Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının artması üzerine Irak'ın Kerkük ve Salahaddin kentleri arasındaki kırsalda Irak güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Irak federal polis gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, sınır kentler Kerkük ve Salahaddin arasındaki kırsalda varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonuna bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda sığınağın imha edildiği operasyonda mühimmat, silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyon sırasında Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük arasındaki kırsalda güvenlik güçlerinin arananlar listesinde olan bir DEAŞ mensubunun yakalandığı ifade edildi.

İşlemleri tamamlanan teröristin mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki varlığı ve saldırıları sürüyor.