Son dakika haber! Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 7 terörist yakalandı Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik Iraklı güçlerin Kerkük kentinin güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütüne mensup 7 kişinin yakalandığı bildirildi. Terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik Iraklı güçlerin Kerkük kentinin güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütüne mensup 7 kişinin yakalandığı bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyinde varlık gösteren ve saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon yapıldığı aktarıldı. Kerkük'ün güneyindeki Reşad Nahiyesi yakınlarında bir köye baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 7 DEAŞ mensubunu gözaltına aldı. Yakalanan DEAŞ mensuplarının resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine yönelik zaman zaman saldırı düzenleyen teröristlere karşı operasyonların devam edeceği kaydedildi. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. Güncel AA / Ali Makram Ghareeb Güncel Haberler Son Dakika

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