Son dakika haber! Kenya'da yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: 24 ölü Son dakika gelişmesine göre Kenya'da Meru'dan Mombasa'ya giden yolcu otobüsünün Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Kenya'da Meru'dan Mombasa'ya giden yolcu otobüsünün Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı / Güncel Kenya Güncel Haberler Son Dakika

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