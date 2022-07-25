Son dakika haber! Kenya'da yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: 24 ölü - Haberler

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Son dakika haber! Kenya'da yolcu otobüsü 40 metre yükseklikten nehre düştü: 24 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Kenya'da Meru'dan Mombasa'ya giden yolcu otobüsünün Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da Meru'dan Mombasa'ya giden yolcu otobüsünün Nithi Nehri üzerindeki köprüden geçtiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten nehir yatağına düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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