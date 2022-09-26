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Kenya'da silahlı çetelerin saldırısında 8'i polis 11 kişi öldü

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Kenya'da silahlı çetelerin saldırısında 8'i polis 11 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Kenya'da silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 8'i polis 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 8'i polis 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Polis Sözcüsü Bruno Shiosos, ülkenin kuzeybatısındaki Turkana bölgesinde silahlı çetelerin hafta sonu saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 8'i polis 11 kişinin öldüğünü belirten Shiosos, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırı düzenleyen çete üyelerine yönelik polisin operasyon başlattığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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