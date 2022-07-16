Son dakika haber | Kenya'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Kenya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, darbe girişimine direnirken şehit olanlar anısına fidan dikildi.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği ve Kenya yetkilileri iş birliğiyle, 15 Temmuz dolayısıyla Ngongo tepesinde oluşturulan hatıra ormanında, darbe girişiminde şehit olanlar için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, düzenlenen anma programında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk demokrasisini savunmak için canını veren şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Miroğlu, "O darbe girişimi sırasındaki şehitlerin cesaretlerini onurlandırmak için buradayız." dedi.

Kenya Orman Servisinden Jane Ndeti de terörizmin milliyeti olmadığını belirterek, "Türk dostlarımızla yaptığımız ortaklığı takdir ediyoruz. Bu anıt orman gerçekten çok güzel görünüyor ve Kenya'nın orman örtüsünün artmasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.